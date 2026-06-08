Traffico Roma del 08-06-2026 ore 16 | 30

Alle 16:30 del 8 giugno 2026, il traffico a Roma presenta congestioni su diverse arterie principali. Sono segnalate code in entrambe le direzioni sul tratto centrale e rallentamenti in alcune zone periferiche. La circolazione risulta particolarmente rallentata in prossimità di alcune intersezioni strategiche, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati rispetto alla norma. La situazione è monitorata dal servizio di informazione sulla mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul tratto Urbano della Roma Teramo code per un incidente tra Viale Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare proseguono i lavori in via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario per la messa in sicurezza della scarpata fino 27 giugno di notte tra le 21 e le 7 divieto di transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario attenzione in quanto nelle giornate di sabato 13 20 e 27 giugno sarà vietato per tutto il giorno lavori di notte al sottovia Ignazio Guidi chiuso tra le 23 e le 5 da Corso Italia in direzione di via Nomentana... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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