Il 8 giugno 2026 alle 14:30 si sono verificati disagi nel traffico a Roma. La rete di infomobilità, gestita da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, ha segnalato congestioni e rallentamenti in diverse zone della città. La situazione è stata monitorata costantemente, senza riferimenti a incidenti o lavori in corso. La circolazione ha subito variazioni, con alcune strade che hanno registrato maggiore afflusso di veicoli.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questo primo pomeriggio abbiamo traffico intenso in via Aurelia Antica in via Anastasio II e via Cipro in via Boccea in via della Pineta Sacchetti in via Nazionale via Merulana in via Casilina all'altezza del traffico infine su via della Magliana in prossimità dell'ingresso sulla roma-fiumicino dall'agenzia per la mobilità è tutto Isidoro Piterà https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260608file75880da9-b920-403f-9fce-754dee4f71c8PmCADtRuPor2vk5CXRD.flac. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-06-2026 ore 14:30

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Nel traffico di Roma

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