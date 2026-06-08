Il traffico nella regione Lazio alle 17:30 del 8 giugno 2026 presenta congestioni sulla rete stradale di Roma. Il servizio di infomobilità, curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle principali vie della città. Sono segnalate code e rallentamenti in alcune zone centrali e periferiche, con indicazioni di possibili deviazioni e tempi di percorrenza aumentati.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul tratto Urbano della Roma Teramo code per un incidente tra Viale Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare proseguono i lavori in via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario per la messa in sicurezza della scarpata fino 27 giugno di notte tra le 21 e le 7 divieto di transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario attenzione in quanto nelle giornate di sabato 13 20 e 27 giugno sarà vietato per tutto il giorno lavori di notte al sottovia Ignazio Guidi chiuso tra le 23 e le 5 da Corso Italia in direzione di via Nomentana... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 08-06-2026 ore 17:30

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Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA

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