Trafficante di droga ricercato in mezza Europa i carabinieri lo arrestano in via Udine
Un giovane di 26 anni di nazionalità romena è stato arrestato in via Udine dai carabinieri della stazione di Scorcola. Era ricercato in tutta Europa per un caso di traffico internazionale di droga. La condanna prevede quattro anni di carcere. L’arresto è avvenuto senza resistenza, e l’uomo è stato portato in cella per l’esecuzione della sentenza.
Un giovane di nazionalità romena è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Scorcola in quanto condannato per traffico internazionale di stupefacenti, sentenza per cui il ventiseienne dovrà scontare quattro anni di carcere. Le manette sono scattate lo scorso 28 maggio. L'uomo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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