Trafficante di droga ricercato in mezza Europa i carabinieri lo arrestano in via Udine

Notizia in breve

Un giovane di 26 anni di nazionalità romena è stato arrestato in via Udine dai carabinieri della stazione di Scorcola. Era ricercato in tutta Europa per un caso di traffico internazionale di droga. La condanna prevede quattro anni di carcere. L’arresto è avvenuto senza resistenza, e l’uomo è stato portato in cella per l’esecuzione della sentenza.