Tra un istante e l' altro in mostra le foto di Massimiliano Ferro in mostra nella sede di Assostampa Sicilia

Notizia in breve

È stata inaugurata una mostra fotografica nella sede di Assostampa Sicilia, con immagini di Massimiliano Ferro. Le foto ritraggono momenti di vita quotidiana e di festa, includendo donne, uomini, bambini e animali. Le immagini rappresentano scene di routine e di eventi speciali, catturando momenti di interazione tra le persone e il loro ambiente. La mostra è aperta al pubblico e presenta una selezione di fotografie che raccontano aspetti diversi della vita.