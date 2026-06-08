Tra un istante e l' altro in mostra le foto di Massimiliano Ferro in mostra nella sede di Assostampa Sicilia
È stata inaugurata una mostra fotografica nella sede di Assostampa Sicilia, con immagini di Massimiliano Ferro. Le foto ritraggono momenti di vita quotidiana e di festa, includendo donne, uomini, bambini e animali. Le immagini rappresentano scene di routine e di eventi speciali, catturando momenti di interazione tra le persone e il loro ambiente. La mostra è aperta al pubblico e presenta una selezione di fotografie che raccontano aspetti diversi della vita.
Immagini che raccontano una “non banale” quotidianità o momenti di festa. Donne, uomini, bambini, animali che recitano sul palcoscenico della vita in una corale sinfonia. In una danza giocosa. Da ogni scatto potrebbe nascere una sceneggiatura di un film non drammatico. E soprattutto non sono inni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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