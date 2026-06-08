Tra storia motori e fascino senza tempo | la 1000 Miglia torna a Padova

Da padovaoggi.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 giugno la 1000 Miglia tornerà a Padova, dopo nove anni. La tappa si svolgerà in una zona di grande valore storico e paesaggistico. La manifestazione coinvolge auto d’epoca e si inserisce nel calendario ufficiale della gara. La presenza della corsa sottolinea il rapporto tra la città e il mondo dei motori, offrendo un evento che combina storia, motori e fascino senza tempo.

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A nove anni dall’ultimo passaggio, martedì 9 giugno la 1000 Miglia tornerà a Padova e lo farà con una tappa di straordinaria bellezza e valore storico, a sottolineare il legame indissolubile tra la città e il mondo dei motori. Con lo sguardo rivolto allo storico traguardo del centenario del 2027. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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