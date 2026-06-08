Torna il Collettivo Arezzo con la mostra Rewind

Notizia in breve

Dal 11 al 22 giugno, il Circolo Artistico di Corso Italia 108 ad Arezzo ospita la mostra “Rewind” del Collettivo Arezzo, curata da Danilo Sensi. La rassegna presenta opere realizzate da diversi artisti del collettivo e sarà aperta al pubblico durante questo periodo. La mostra si inserisce nel calendario di eventi culturali della città e si svolge all’interno di uno spazio dedicato all’arte e alla creatività.