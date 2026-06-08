The Unknown stasera finale su Rai 2; chi trionfa tra bivi prova in mare e sfida estrema

Da movieplayer.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera su Rai 2 va in onda la finale di The Unknown. I concorrenti affrontano bivi decisivi, una prova in mare e una sfida estrema prima dell’ultimo confronto. La gara si concluderà con il riconoscimento del vincitore della prima edizione.

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Stasera su Rai 2 la finale di The Unknown: i concorrenti affrontano bivi decisivi e una prova in mare estrema fino alla sfida conclusiva che decreterà il vincitore della prima edizione. Stasera lunedì 8 giugno su Rai 2 va in scena la finale di The Unknown - Fino all'ultimo bivio, il game adventure condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Dopo eliminazioni, strategie e colpi di scena, i concorrenti rimasti si giocano tutto in una prova estrema tra mare e bivi decisivi, fino alla sfida finale che incoronerà il primo vincitore del programma. La quarta puntata, in onda la scorsa settimana(vista da 758.000 spettatori pari al 5. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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