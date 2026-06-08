Stasera su Rai 2 la finale di The Unknown: i concorrenti affrontano bivi decisivi e una prova in mare estrema fino alla sfida conclusiva che decreterà il vincitore della prima edizione. Stasera lunedì 8 giugno su Rai 2 va in scena la finale di The Unknown - Fino all'ultimo bivio, il game adventure condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Dopo eliminazioni, strategie e colpi di scena, i concorrenti rimasti si giocano tutto in una prova estrema tra mare e bivi decisivi, fino alla sfida finale che incoronerà il primo vincitore del programma. La quarta puntata, in onda la scorsa settimana(vista da 758.000 spettatori pari al 5. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Unknown, stasera finale su Rai 2; chi trionfa tra bivi, prova in mare e sfida estrema

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The Unknown su Rai 2: prova in mongolfiera e tensione alle stelle tra i teamNella nuova puntata di The Unknown su Rai 2, i concorrenti sono saliti a bordo di una mongolfiera per una prova estrema.

Temi più discussi: The Unknown stasera su Rai 2 la semifinale: bivi letali e squadre rimescolate; The Unknown - Fino all'ultimo bivio stasera su Rai 2: anticipazioni del 1 giugno; The unknown, caccia al tesoro la tv smarrita è quasi artistica; The Unkown, il game fallimentare di Rai2 (una rete che ha perso l'identità) tra trash e schizofrenia in conduzione.

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