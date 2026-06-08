The Bear 5 svelato il trailer dell' ultima stagione dopo il prequel con Mikey e Richie
È stato rilasciato il trailer della quinta e ultima stagione di The Bear, serie creata da Chris Storer e interpretata da Jeremy Allen White. La stagione segue le vicende dello chef Carmen “Carmy” Berzatto. La notizia arriva dopo l’anteprima anticipata del primo episodio della stagione. La serie ha già visto un prequel con Mikey e Richie, e ora si prepara a concludersi con questa nuova stagione.
Dopo aver rilasciato a sorpresa e in anticipo il primo episodio, è stato svelato il trailer di The Bear 5, quinta e ultima stagione della serie tv cult creata da Chris Storer e con protagonista Jeremy Allen White nei panni dello chef Carmen “Carmy” Berzatto. La puntata prequel, intitolata Gary, è. 🔗 Leggi su Today.it
IN THE GREY Official Trailer (2026) Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Guy Ritchie
Notizie e thread social correlati
The Boys 5, svelato il trailer ufficiale dell'ultima stagionePrime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di The Boys 5, la quinta e ultima stagione della serie.
Vought Rising, svelato il primo teaser trailer del prequel di The BoysPrime Video ha pubblicato il primo teaser di Vought Rising, il prequel di The Boys.
The Bear 5, il trailer della stagione finale: l'inizio della fine!Guardate il trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di The Bear, acclamata serie tv di FX distribuita da Disney+ ... serial.everyeye.it
The Bear 5, svelata la data d'uscita: Ecco quando arriverà la stagione finale su Disney+La pluripremiata The Bear si avvicina alla sua conclusione: Disney+ ha annunciato che la quinta e ultima stagione arriverà in streaming il 26 giugno con tutti gli episodi subito disponibili. comingsoon.it