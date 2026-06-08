The Bear 5 svelato il trailer dell' ultima stagione dopo il prequel con Mikey e Richie

Notizia in breve

È stato rilasciato il trailer della quinta e ultima stagione di The Bear, serie creata da Chris Storer e interpretata da Jeremy Allen White. La stagione segue le vicende dello chef Carmen “Carmy” Berzatto. La notizia arriva dopo l’anteprima anticipata del primo episodio della stagione. La serie ha già visto un prequel con Mikey e Richie, e ora si prepara a concludersi con questa nuova stagione.