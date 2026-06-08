Un terremoto di forte intensità ha colpito diverse aree delle Filippine, provocando il crollo di numerosi edifici e danni alle infrastrutture. La scossa ha generato paura tra la popolazione, con molte persone che sono uscite in strada. Non sono ancora disponibili dettagli sui feriti o sulle vittime. Le autorità stanno valutando la situazione e effettuando controlli sugli edifici più colpiti. La sequenza sismica ha interessato più zone del paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violento sisma scuote diverse aree del Paese Momenti di forte tensione nelle Filippine, dove una potente scossa di terremoto ha colpito diverse zone provocando il crollo di numerosi edifici e gravi danni alle infrastrutture. Le immagini diffuse nelle ore successive mostrano strade invase da detriti, strutture danneggiate e cittadini in fuga per mettersi in salvo. Secondo le prime informazioni, il sisma è stato avvertito distintamente in numerose località, spingendo migliaia di persone ad abbandonare abitazioni, uffici e attività commerciali per paura di ulteriori crolli. Numerosi edifici collassati e soccorsi in azione Tra le conseguenze più pesanti dell’evento sismico vi sono i cedimenti strutturali che hanno interessato diversi edifici, alcuni dei quali sono collassati completamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Terremoto nelle Filippine: edifici crollano dopo una forte scossa, paura tra la popolazione

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Terremoto nelle Filippine, l'edificio si sgretola in un attimo davanti ai passanti

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