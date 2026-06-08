Terremoto nelle Filippine dove si gira L' Isola dei Famosi con Selvaggia Lucarelli | Iniziamo serenamente

Da virgilio.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle Filippine, dove si sta girando la nuova edizione del reality show L'Isola dei Famosi, si è verificato un terremoto. La produzione ha comunicato che le riprese sono state interrotte temporaneamente e che tutti i partecipanti sono stati messi in sicurezza. Non sono stati riportati danni gravi né feriti tra i membri del cast e la troupe. La produzione sta monitorando la situazione prima di riprendere le attività sul set.

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Nelle Filippine si è verificato un fortissimo terremoto, che ha causato crolli e diversi morti e feriti. Proprio nelle Filippine avrà luogo la prossima edizione de L’Isola dei Famosi e la conduttrice Selvaggia Lucarelli aveva rivelato, nelle scorse ore, di essere in procinto di partire. “Iniziamo serenamente”, ha poi commentato una volta appresa la notizia del sisma. Terremoto nelle Filippine: la situazione Il messaggio di Selvaggia Lucarelli dopo il terremoto alle Filippine Il comunicato di Mediaset su L'Isola dei Famosi Terremoto nelle Filippine: la situazione Il forte terremoto, di magnitudo 7.8, è avvenuto nelle prime ore di lunedì 8 giugno nel sud delle Filippine, con epicentro localizzato in mare a pochi chilometri a sud dell’isola di Mindanao. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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