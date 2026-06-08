Dopo il Gran Premio di Monaco, si parla di un terremoto nel mondo della Formula 1, con voci di mercato e contratti in discussione. Tra le notizie, si segnala l’interesse di Mercedes e Red Bull per alcuni piloti e la possibile conferma di Max Verstappen con la scuderia attuale. La corsa al rinnovo e alle trattative continua a tenere banco, mentre si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sul futuro dei protagonisti del campionato.

Il Gran Premio di Monaco ha regalato sorprese in pista, ma la vera scossa arriva fuori, tra contratti e voci di mercato che coinvolgono Mercedes, Red Bull e il futuro di Max Verstappen. La situazione dentro Mercedes è delicata: Antonelli sta guidando il Mondiale con numeri impressionanti e Russell rischia di restare indietro. Secondo De Telegraaf, il team di Toto Wolff ha inserito nel contratto dell’inglese una clausola di rescissione che potrebbe essere attivata se Russell risultasse alle spalle del giovane talento italiano nei prossimi mesi, probabilmente già in estate. Se ciò accadesse, Wolff potrebbe andare direttamente a caccia di Verstappen, lasciando aperto un vuoto nella Red Bull. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Sportface.it - Terremoto dopo il GP di Monaco: Verstappen insieme a Kimi Antonelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Kimi Antonelli non si ferma più, beffa Verstappen ed è in pole a Monaco dopo le qualifiche

LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Kimi Antonelli fa poker! Hamilton 2° dopo un duello con VerstappenDurante il Gran Premio del Canada del 2026, Kimi Antonelli ha vinto la sua quarta gara consecutiva, completando il podio con Hamilton in seconda...

Temi più discussi: Formula 1, Gp Monaco: vince Antonelli, poi Ferrari di Hamilton. VIDEO; Kimi Antonelli domina il Gp di Monaco, quinto successo consecutivo: il mondiale è sempre più realtà; Antonelli sfrutta al meglio tutte e tre le mescole e vince il Gp di Monaco; F1, Gp Montecarlo: Antonelli in pole davanti a Verstappen e Hamilton. Leclerc quarto.

Kimi Antonelli domina il Gp di Monaco, quinto successo consecutivo: il mondiale è sempre più realtàE adesso sono cinque vittorie consecutive. Andrea Kimi Antonelli continua a stupire. Ha letteralmente dominato il Gran Premio di Monaco controllando da campione le due Ferrari di Lewis Hamilton ... ilmattino.it

Kimi dopo la vittoria al GP Monaco: L'unico che poteva fermarmi ero io. VIDEOKimi Antonelli celebra lo storico trionfo a Monaco: E' stata una gara incredibile, ma tutto il weekend è stato grandioso grazie al lavoro di tutto il team. Il passo era incredibile, è venuto tutto na ... sport.sky.it