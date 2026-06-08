Un terremoto di forte intensità ha colpito le Filippine, causando danni diffusi e interruzioni di energia. Tra le persone presenti nell’area, anche il cast dell’Isola dei Famosi si trovava sul posto. La giornalista e opinionista è arrivata nel paese poco prima del sisma e ora si trova in loco, monitorando la situazione e riferendo delle condizioni di sicurezza dei partecipanti allo show.

La nota giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli è recentemente volata nelle Filippine, una partenza che ha subito catturato l’attenzione dei media e del pubblico non solo per l’importanza del progetto televisivo che la vede coinvolta, ma anche per una serie di coincidenze e allarmismi legati alla situazione geopolitica e ambientale dell’area. Lucarelli ha intrapreso questo lungo viaggio transoceanico con l’obiettivo di condurre il celebre reality show Mediaset, l’Isola dei Famosi, spostando la sua attività professionale dall’Italia direttamente sul campo per una missione che si preannuncia complessa e destinata a durare fino a luglio inoltrato. Attraverso i suoi canali social e la sua... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Terremoto devastante, nelle Filippine anche il cast dell’Isola dei Famosi: come stanno

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Scossa 6.4 nelle Filippine: cosa sapere sul terremoto

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