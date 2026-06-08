Isola dei famosi | paura per il cast dopo il terremoto nelle Filippine

Un terremoto di magnitudo 7.8 si è verificato nelle Filippine, portando all’allerta tsunami che è stata successivamente revocata. La troupe de L’Isola dei Famosi, presente sul luogo, non ha subito danni né rischi diretti, secondo quanto comunicato. Tuttavia, i familiari dei concorrenti mostrano preoccupazione per la sicurezza dei loro cari, mentre non ci sono segnalazioni di feriti o evacuazioni ufficiali. La produzione non ha ancora fornito aggiornamenti sulla situazione del cast.

Terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine: allerta tsunami rientrata e nessun pericolo diretto per la troupe de L'Isola dei Famosi, ma cresce la preoccupazione tra i familiari dei concorrenti. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito nelle ultime ore le Filippine, provocando secondo le prime stime almeno 19 vittime. In un primo momento era stata diffusa anche un'allerta tsunami, poi rientrata. L'evento ha generato preoccupazione anche in Italia tra i familiari e i fan dei partecipanti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality che sarà ambientato proprio nell'arcipelago asiatico, ma la situazione sul set sarebbe sotto controllo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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