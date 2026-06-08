Terni Pierluigi Spinelli | Nessuna unificazione della Usl prevista dal piano sanitario Fiaccolata totalmente strumentale
Le forze di centrodestra hanno annunciato una fiaccolata pacifica per opporsi all’unificazione delle Usl di Perugia e Terni. Pierluigi Spinelli ha dichiarato che nel piano sanitario non è prevista alcuna unificazione delle due aziende sanitarie. La manifestazione è stata definita come totalmente strumentale.
Una fiaccolata pacifica è stata annunciata dalle forze di centrodestra, per dire ‘No’ all’unificazione delle Usl di Perugia e Terni. Ad inizio del Consiglio comunale il Consigliere comunale Marco Celestino Cecconi (Fratelli d’Italia) ha invitato tutte le componenti politiche ad aderire. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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