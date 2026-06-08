Quattro persone sono state arrestate tra Puglia e Calabria con l’accusa di tentato omicidio, estorsione e reati aggravati dal metodo mafioso. Le indagini hanno rivelato l’esistenza di una rete di controllo gestita dall’interno del carcere, con coinvolgimento di soggetti che operavano tramite schede SIM illegali. Le autorità hanno sequestrato armi e documenti collegati alle attività illecite.

Tentato omicidio ed estorsione le accuse principali, insieme a una serie di reati aggravati dal metodo mafioso, parte di una rete di controllo gestita direttamente dal carcere. La Direzione distrettuale antimafia di Bari ha eseguito questa mattina quattro arresti tra Puglia e Calabria. Per tre uomini è scattato il carcere, mentre il quarto è stato posto agli arresti domiciliari. Il blitz ha raggiunto gli indagati nelle carceri di Palo del Colle, nel Barese, Lecce e Paola, in provincia di Cosenza. L'origine delle indagini: un noleggio mai pagato Al centro dell'indagine c'è un pregiudicato legato al clan Strisciuglio, una delle organizzazioni criminali più radicate nel barese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tentato omicidio, sim illegali in cella e una rete di controllo dal carcere: quattro arresti tra Puglia e Calabria

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