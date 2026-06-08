Tentativo di furto in diretta | Securitas vede 5 ladri dalle telecamere li mette in fuga
Cinque uomini sono stati intercettati dalle telecamere di sicurezza mentre tentavano un furto in una proprietà nelle campagne di Ostuni. L’intervento di Securitas, che ha visto i ladri attraverso le telecamere, ha spinto i malintenzionati a fuggire prima di riuscire a entrare. Nessuno è stato arrestato e non sono stati riportati danni alla proprietà. La polizia sta indagando sull’episodio.
OSTUNI - Sfuma nel nulla un potenziale colpo ai danni di una proprietà privata nelle campagne della di Ostuni. Nella serata di sabato 6 giugno, un commando di malviventi ha tentato di introdursi in una villa situata in Contrada Lamatroccola, ma l'intervento tempestivo dei vigilanti ha mandato a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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