Tentativo di furto in diretta | Securitas vede 5 ladri dalle telecamere li mette in fuga

Notizia in breve

Cinque uomini sono stati intercettati dalle telecamere di sicurezza mentre tentavano un furto in una proprietà nelle campagne di Ostuni. L’intervento di Securitas, che ha visto i ladri attraverso le telecamere, ha spinto i malintenzionati a fuggire prima di riuscire a entrare. Nessuno è stato arrestato e non sono stati riportati danni alla proprietà. La polizia sta indagando sull’episodio.