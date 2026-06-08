Tentativo di furto in diretta | Securitas vede 5 ladri dalle telecamere li mette in fuga

Da brindisireport.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque uomini sono stati intercettati dalle telecamere di sicurezza mentre tentavano un furto in una proprietà nelle campagne di Ostuni. L’intervento di Securitas, che ha visto i ladri attraverso le telecamere, ha spinto i malintenzionati a fuggire prima di riuscire a entrare. Nessuno è stato arrestato e non sono stati riportati danni alla proprietà. La polizia sta indagando sull’episodio.

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OSTUNI - Sfuma nel nulla un potenziale colpo ai danni di una proprietà privata nelle campagne della di Ostuni. Nella serata di sabato 6 giugno, un commando di malviventi ha tentato di introdursi in una villa situata in Contrada Lamatroccola, ma l'intervento tempestivo dei vigilanti ha mandato a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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