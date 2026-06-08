Su Temptation Island è stata presentata la prima coppia della nuova edizione, composta da Gabriele e Sara. La coppia è stata annunciata prima dell’inizio del programma. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle dinamiche o sui partecipanti. La trasmissione partirà nelle prossime settimane.

Temptation Island, anticipazioni. Presentata la prima coppia della nuova edizione: si tratta di Gabriele e Sara. L’avvicinarsi della nuova edizione di Temptation Island entra nel vivo con la presentazione della prima coppia ufficiale del cast. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, in partenza il prossimo 2 luglio su Canale 5, ha infatti svelato i primi protagonisti pronti a mettere alla prova la loro relazione davanti alle telecamere. Si tratta di Gabriele e Sara, fidanzati da sei anni e mezzo e già al centro dell’attenzione per le difficoltà che hanno segnato il loro percorso di coppia. Come mostrato nel video di presentazione condiviso sui canali ufficiali del programma, è stata Sara a raccontare le ragioni che l’hanno spinta a partecipare all’esperienza televisiva. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Temptation Island, arriva la nuova edizione: la prima coppia è formata da Sara e Gabriele

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