Iscrizioni aperte al corso gratuito di operatore della ristorazione | come partecipare

Da reggiotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le iscrizioni a un corso gratuito di operatore della ristorazione promosso da un ente calabrese. Il percorso di formazione professionale è stato avviato con il supporto di fondi europei e regionali, nell’ambito di un programma volto a favorire l’occupazione e la qualificazione nel settore. Il corso, che rientra nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale, offre ai partecipanti l’opportunità di acquisire competenze specifiche nel campo della ristorazione attraverso un percorso strutturato.

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Il CiofsFp Calabria ETS comunica l’apertura delle iscrizioni al nuovo percorso gratuito di istruzione e formazione professionale (IeFP) di operatore della ristorazione, un’iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea e dalla Regione Calabria nell’ambito del programma Coesione Italia 2021-2027.Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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