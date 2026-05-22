Iscrizioni aperte al corso gratuito di operatore della ristorazione | come partecipare
Sono aperte le iscrizioni a un corso gratuito di operatore della ristorazione promosso da un ente calabrese. Il percorso di formazione professionale è stato avviato con il supporto di fondi europei e regionali, nell’ambito di un programma volto a favorire l’occupazione e la qualificazione nel settore. Il corso, che rientra nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale, offre ai partecipanti l’opportunità di acquisire competenze specifiche nel campo della ristorazione attraverso un percorso strutturato.
Il CiofsFp Calabria ETS comunica l’apertura delle iscrizioni al nuovo percorso gratuito di istruzione e formazione professionale (IeFP) di operatore della ristorazione, un’iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea e dalla Regione Calabria nell’ambito del programma Coesione Italia 2021-2027.Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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