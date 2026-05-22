Iscrizioni aperte al corso gratuito di operatore della ristorazione | come partecipare

Sono aperte le iscrizioni a un corso gratuito di operatore della ristorazione promosso da un ente calabrese. Il percorso di formazione professionale è stato avviato con il supporto di fondi europei e regionali, nell’ambito di un programma volto a favorire l’occupazione e la qualificazione nel settore. Il corso, che rientra nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale, offre ai partecipanti l’opportunità di acquisire competenze specifiche nel campo della ristorazione attraverso un percorso strutturato.

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