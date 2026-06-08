Uno studio evidenzia i rischi dello spegnimento del rame per le imprese e la sicurezza, sollevando dubbi sulla qualità delle connessioni domestiche. La normativa europea in discussione potrebbe portare all’esproprio delle infrastrutture private di rete. La decisione di eliminare il rame come materiale principale per le connessioni potrebbe comportare problemi di affidabilità e sicurezza per gli utenti. La questione riguarda anche le implicazioni legali e pratiche per chi possiede infrastrutture di rete di proprietà privata.

Come influirà lo spegnimento del rame sulla qualità della connessione domestica?. Perché la nuova normativa europea rischia di espropriare le infrastrutture private?. Quali danni subiranno le imprese italiane senza indennizzi per la dismissione?. Cosa accadrà alla stabilità dei servizi internet nelle zone non cablate?.? In Breve Violazione principio attribuzione simile a sentenza Germania contro Parlamento del 2000. Rischio migrazione verso wireless fisso con prestazioni inferiori al rame. Sottosegretario Butti esprime perplessità sulla proposta per il sistema Italia. Mancanza di indennizzi per operatori nonostante la dismissione entro il 2035. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Switch-off del rame: rischi per imprese e sicurezza secondo un parere

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