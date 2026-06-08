La Svp ha criticato duramente le dichiarazioni di Urzì, definendole di “bassissimo livello” e accusandolo di aver offeso Fontana con parole inaccettabili. Due esponenti del partito hanno presentato una denuncia formale, sottolineando la mancanza di decoro nelle affermazioni dell’ex parlamentare. Le parole esatte di Urzì non sono state rese pubbliche, ma sono state giudicate sufficienti a scatenare una forte reazione.

Quali parole esatte ha usato Urzì per scatenare l'indignazione della Svp?. Chi sono i due esponenti che hanno denunciato la mancanza di decoro?. Perché la Svp accusa il deputato di aver trasformato un lutto in capitale?. Come influisce questa polemica sulla memoria storica delle lotte degli anni '60?.? In Breve Michael Epp e Harald Stauder denunciano la mancanza di decoro morale di Urzì.. La critica riguarda la gestione politica del decesso di Johannes Fontana.. Stauder richiama le lotte sociali e le dinamiche degli anni '60.. La Plattform Heimat contesta l'uso del lutto per fini elettorali..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svp attacca Urzì: ‘parole di bassissimo livello’ su Fontana

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