Un uomo coinvolto in un procedimento legale legato alla criminalità organizzata si è presentato in tribunale dichiarando di avere un livello culturale molto basso. L’indagato, che in passato aveva gestito eventi e manifestazioni a Torino, ha cercato di giustificare le proprie affermazioni durante l’udienza, smentendo eventuali accuse di grande capacità imprenditoriale. La sua posizione viene ora esaminata nel contesto di un processo che coinvolge la criminalità organizzata.

Francesco Ferrara, in tribunale a Torino, addenta una gomma da masticare e viene redarguito. Cosa promette al creditore che attende 51mila euro e, sentito come testimone, sembrava avere un atteggiamento omertoso Altro che grande e scaltro imprenditore in grado di gestire alcune delle principali manifestazioni in città, compresi i mercatini di Natale. Per sua stessa ammissione, sarebbe un rozzo e ingenuo ignorante. “Abbiamo fatto solo stupidaggini” minimizza, parlando di sé e dei coimputati. A suo dire, ha comprato una pistola in corso Giulio Cesare, dopo aver preso accordi con il venditore su Telegram . 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - ‘Ndrangheta, il boss di Cioccolatò prova a difendersi: “Giudice, ho un livello culturale bassissimo”

Articoli correlati

Leggi anche: 'Ndrangheta, il boss di Cioccolatò fuma e guarda i suoi picchiatori che aggrediscono la vittima: “Io lo ammazzo”

‘Ndrangheta, svelata la chat a tre del boss di Cioccolatò: pistola, video alla guida e minacceEcco i messaggi inquietanti che si scambiano Ferrara ("Boss della valle"), Onofrio (che si mette le mani nei capelli) e Madoglio.

Contenuti e approfondimenti su 'Ndrangheta il boss di Cioccolatò prova...

Temi più discussi: Quando Giuseppina Pesce fu arrestata a Lucca per evasione: come è iniziata la seconda vita della regina delle collaboratrici di giustizia; Hydra, processo alla mafia lombarda: il nuovo pentito Gioacchino Amico contro i boss al Nord, in libertà c’è gente molto feroce; ‘Ndrangheta, si sgretola l’impero dei narcos (condannati) del boss Nicola Assisi: tutte le confische; ’Ndrangheta, camorra e Cosa nostra alleate a Milano, al via il processo: tra gli imputati un parente di Messina Denaro · LaC News24.

‘Ndrangheta, il boss di Cioccolatò prova a difendersi: Giudice, ho un livello culturale bassissimoFrancesco Ferrara, in tribunale a Torino, addenta una gomma da masticare e viene redarguito. Cosa promette al creditore che attende 51mila euro e, sentito come testimone, sembrava avere un atteggiamen ... torinotoday.it

Fiamme in Calabria: distrutta l’auto del boss di 'ndrangheta (NOME)Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai tecnici e dai militari dell'Arma, l’incendio sarebbe scaturito da un’Audi Q3. Il veicolo risulta in uso al trentasettenne Antonino Molè, figlio di ... zoom24.it

'NDRANGHETA | Al centro delle indagini le consorterie Barbaro “Castani” di Platì e Alvaro di Sinopoli, con ramificazioni a Volpiano e Buccinasco - facebook.com facebook

Contrabbando di alcol e tabacco, operazione della Dda contro la ‘Ndrangheta nel basso Piemonte x.com