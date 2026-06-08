Sustain A Wave Festival e 20 anni Mangwana
Venerdì 12 giugno si terrà una serata all’Oasi Mangwana in occasione del 20º anniversario dell’associazione e della conclusione del progetto SUSTAIN-A-WAVE, cofinanziato dall’Unione Europea. L’evento celebra due traguardi, con una festa aperta a tutti. SUSTAIN-A-WAVE è un progetto finanziato dall’UE, ma nel testo non sono forniti dettagli sulle sue attività o obiettivi. La serata si svolgerà presso l’Oasi Mangwana, a Orzignano.
Tutti sono invitati venerdì 12 giugno a una serata speciale. Presso l'Oasi Mangwana (Orzignano) si festeggerà il 20º anniversario dalla nascita di Mangwana e la conclusione del progetto SUSTAIN-A-WAVE (cofinanziato dall’Unione Europea)Che cos’è SUSTAIN-A-WAVE? Si tratta di un progetto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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