Sustain A Wave Festival e 20 anni Mangwana

Notizia in breve

Venerdì 12 giugno si terrà una serata all’Oasi Mangwana in occasione del 20º anniversario dell’associazione e della conclusione del progetto SUSTAIN-A-WAVE, cofinanziato dall’Unione Europea. L’evento celebra due traguardi, con una festa aperta a tutti. SUSTAIN-A-WAVE è un progetto finanziato dall’UE, ma nel testo non sono forniti dettagli sulle sue attività o obiettivi. La serata si svolgerà presso l’Oasi Mangwana, a Orzignano.