SuperKaraoke stasera su Canale 5 anticipazioni della prima puntata ospiti scaletta e dove vederlo in tv e streaming
Stasera su Canale 5 va in onda la prima puntata di SuperKaraoke, con quattro squadre di concorrenti che si sfideranno in diverse prove. La trasmissione prevede ospiti e momenti di intrattenimento, e sarà possibile seguirla sia in televisione che in streaming. La scaletta include varie esibizioni e gare tra le squadre, con dettagli sui partecipanti e le modalità di partecipazione.
Al centro della trasmissione ci saranno quattro squadre di concorrenti che si sfideranno interpretando alcune delle canzoni più amate dal pubblico italiano A oltre trent'anni dal successo che ha segnato un'intera generazione, il format del Karaoke rinasce con una veste rinnovata grazie a Supe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Sono le 21:54 e su canale 5 si sta ancora facendo La ruota della fortuna. reddit