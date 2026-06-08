superkaraoke stasera su canale 5 anticipazioni della prima puntata ospiti scaletta e dove vederlo in tv e streaming

Notizia in breve

Stasera su Canale 5 va in onda la prima puntata di SuperKaraoke, con quattro squadre di concorrenti che si sfideranno in diverse prove. La trasmissione prevede ospiti e momenti di intrattenimento, e sarà possibile seguirla sia in televisione che in streaming. La scaletta include varie esibizioni e gare tra le squadre, con dettagli sui partecipanti e le modalità di partecipazione.