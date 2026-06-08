Suoni inauditi lunedì 8 giugno il concerto delle classi di composizione al Conservatorio Mascagni

Da livornotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 8 giugno si terrà il concerto delle classi di composizione al Conservatorio Mascagni, parte della XIV edizione di Suoni Inauditi, rassegna internazionale di musica contemporanea. La manifestazione è organizzata dai professori Fabio De Sanctis De Benedictis e Pietro Bittolo Bon, con il supporto di Unicoop Firenze.

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Prosegue la XIV edizione di Suoni Inauditi, la rassegna internazionale di musica contemporanea del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, curata dai professori Fabio De Sanctis De Benedictis e Pietro Bittolo Bon e promossa con il supporto di Unicoop Firenze.Il prossimo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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