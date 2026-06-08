Suoni inauditi lunedì 8 giugno il concerto delle classi di composizione al Conservatorio Mascagni
Lunedì 8 giugno si terrà il concerto delle classi di composizione al Conservatorio Mascagni, parte della XIV edizione di Suoni Inauditi, rassegna internazionale di musica contemporanea. La manifestazione è organizzata dai professori Fabio De Sanctis De Benedictis e Pietro Bittolo Bon, con il supporto di Unicoop Firenze.
Prosegue la XIV edizione di Suoni Inauditi, la rassegna internazionale di musica contemporanea del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, curata dai professori Fabio De Sanctis De Benedictis e Pietro Bittolo Bon e promossa con il supporto di Unicoop Firenze.Il prossimo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Notizie e thread social correlati
"Suoni inusuali con le percussioni", sabato 11 aprile il concerto al Conservatorio MascagniSabato 11 aprile si terrà al Conservatorio Mascagni un concerto dedicato a suoni inusuali con le percussioni.