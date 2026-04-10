Suoni inusuali con le percussioni sabato 11 aprile il concerto al Conservatorio Mascagni

Sabato 11 aprile si terrà al Conservatorio Mascagni un concerto dedicato a suoni inusuali con le percussioni. L’evento fa parte della rassegna “Il Sabato del Mascagni”, giunta al suo tredicesimo appuntamento, e sarà diretto dal Maestro Giovanni Nesi. La manifestazione è organizzata con il contributo della Laviosa Foundation. Gli spettatori potranno ascoltare esecuzioni che esplorano nuove sonorità con strumenti percussivi.

Sabato 11 aprile il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” propone il tredicesimo appuntamento della rassegna "Il Sabato del Mascagni", diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation.Alle 16.30, nell'Auditorium "Cesare Chiti", andrà in scena il concerto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it "Galanterie a Potsdam", sabato 11 aprile presentazione del libro di Francesco Genovesi al Conservatorio MascagniIl Conservatorio Statale di Musica "Conservatorio Pietro Mascagni" rinnova anche per il 2026 il proprio impegno nella promozione culturale a... Si parla di: A Il Sabato del Mascagni percussioni tra sperimentazione e nuove tecnologie. Suoni inusuali con le percussioni, sabato 11 aprile il concerto al Conservatorio MascagniSabato 11 aprile il Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni propone il tredicesimo appuntamento della rassegna Il Sabato del Mascagni, diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sost ... livornotoday.it Le emozioni della musica classica. Festival d’ottobre con 4 concertiParte oggi la rassegna organizzata dal Conservatorio Mascagni di Livorno. Ogni sabato un viaggio tra capolavori immortali e gemme da scoprire. . Un mese di grandi emozioni in note a Pontremoli con ... lanazione.it