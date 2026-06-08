Subbuteo doppio appuntamento nella Capitale per il giocatore ternano Marco Perotti
Il giocatore ternano Marco Perotti parteciperà a due eventi di Subbuteo nella capitale. Giugno segna la fine della stagione agonistica di calcio in miniatura organizzata dalla Fisct.
Giugno, mese di bilanci anche per la stagione agonistica sportiva del calcio in miniatura targata Fisct che sta per concludersi. E per il giocatore di Terni Marco Perotti, che il prossimo weekend del 13 e 14 giugno sarà impegnato in due tornei nella Capitale.Si parte sabato 13 giugno quando. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie e thread social correlati
Subbuteo e calcio tavolo, doppio appuntamento a Roma nel weekendDopo la pausa pasquale, Roma ospiterà nel fine settimana due eventi dedicati al subbuteo e al calcio tavolo, organizzati dalla Fisct Lazio.
Potenza capitale del Subbuteo: arriva il torneo The Wonderful TenIl 19 aprile 2026, la città di Potenza sarà il palcoscenico del torneo di calcio da tavolo The Wonderful Ten, organizzato dall’AS Subbuteo Club...