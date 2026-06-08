Un giovane reporter chiede come abbia fatto un giocatore meno dotato tecnicamente a salire in classifica nel circuito ATP. La domanda segue un'intervista in cui si è parlato delle tappe della carriera di un tennista tedesco. Prima di concentrarsi sul tennis, praticava altri sport, ma ora si dedica esclusivamente a questa disciplina. La conversazione si concentra sulle strategie e sulle scelte che hanno portato il giocatore a raggiungere i vertici del ranking.

? Domande chiave? In Breve Struff si confronta con i giovani reporter al Kids Day prima dell’esordio al Boss Open. Il tennista Jan-Lennard Struff ha partecipato a un media day insolito a Stoccarda, rispondendo alle domande di giovani giornalisti in occasione del Kids Day. L’evento ha permesso ai ragazzi di vestire i panni dei reporter professionisti, ponendo quesiti che spaziavano dai propri idoli alle necessità per intraprendere la carriera agonistica. Il giocatore di 36 anni ha affrontato ogni domanda con disponibilità, offrendo uno spaccato della sua formazione e dei suoi valori personali prima di scendere in campo per il torneo. Il valore del lavoro e della passione oltre il talento naturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Struff ai giovani reporter: “Il lavoro conta più del talento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amanet - L'Ultima Volontà (2014) | Film Drammatico Completo in Italiano (HD)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un spazio multifunzionale dedicato ai più giovani: "Qui coltiviamo il talento"

Agostini sfida la tecnologia: il talento conta più dell’elettronicaA Madrid, in vista dei Laureus World Sports Awards di domani, lunedì 20 aprile, Giacomo Agostini ha commentato il futuro del Motomondiale...