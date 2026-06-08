Stop ai rifiuti illeciti | sequestrato un camion ad Albano Sant’Alessandro

Un camion è stato sequestrato dai Carabinieri ad Albano Sant’Alessandro per rifiuti illeciti. Durante il controllo, è stato riscontrato che mancavano documenti necessari a garantire la tracciabilità del carico. Due uomini sono stati denunciati nell’ambito dell’operazione. I militari hanno sequestrato il veicolo e avviato le verifiche sulle ragioni del mancato rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti. La procedura è ancora in corso per accertare eventuali responsabilità.

? Punti chiave? In Breve Sequestro di un autocarro ad Albano Sant’Alessandro per il trasporto illegale di rifiuti ferrosi. I carabinieri del Nipaaf hanno intercettato un autocarro ad Albano Sant’Alessandro che trasportava una quantità ingente di rifiuti speciali ferrosi senza rispettare le normative vigenti. L’operazione, frutto di un’attività investigativa mirata, ha portato al sequestro del veicolo e alla denuncia di due soggetti coinvolti nella gestione irregolare dei materiali. L’intervento del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale ha permesso di accertare diverse violazioni fondamentali per la sicurezza ambientale. Durante i controlli, gli agenti hanno... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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