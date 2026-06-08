Un uomo di 37 anni è morto questa mattina a Riese, in provincia di Treviso, in seguito a un incidente tra una moto e un furgone. La collisione è avvenuta in via ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l'uomo a bordo della moto è deceduto. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

RIESE (TREVISO) - Grave incidente tra un furgone e una moto questa mattina, lunedì 8 giugno, a Riese, in provincia di Treviso. Stefano Minella, il motociclista di 37 anni, è morto, era originario di Salerno. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Lo schianto è avvenuto in via Balegante, sul posto anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso e per capire la dinamica di quanto successo. L'incidente Stando alle prime ricostruzioni, un furgone Fiat stava svoltando a sinistra per entrare in un cantiere quando la moto lo ha sorpassato ed è avvenuto l'impatto mortale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Stefano Minella muore a 37 anni, fatale l'incidente in moto contro un furgone

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