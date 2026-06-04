Il Tour de France 2026 inizierà il 4 luglio, con la corsa che si concluderà il 26 luglio. La competizione si svolgerà in diverse tappe attraverso la regione Auvergne-Rhône-Alpes. Un ciclista ha dichiarato di puntare alla vittoria durante l'evento. La gara prevede tappe pianeggianti, montane e a cronometro, coinvolgendo numerosi team professionisti. La corsa rappresenta uno degli appuntamenti principali del calendario ciclistico internazionale.

Roma, 4 giugno 2026 - L'appuntamento cerchiato in rosso è il Tour de France 2026, al via il 4 luglio, ma settimane prima ci sarà il mai banale manco di prova del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, l'ex Giro del Delfinato che fungerà da antipasto, complice una startlist da urlo che tra i suoi protagonisti più attesi annovererà anche Paul Seixas. Le dichiarazioni di Seixas. Reduce da un durissimo periodo di preparazione in altura, con oltre 37.000 metri di dislivello affrontati in Sierra Nevada, l' Angelo di Lione avrà tutta la sua Decathlon CMA CGM ai suoi piedi nelle figure del resto dei convocati per la corsa in programma dal 7 al 14 giugno:... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, Seixas: "Punterò alla vittoria"

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Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 - Teaser

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