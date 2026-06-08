Spilimbergo scoperta maxi fabbrica di sigarette contraffatte | la banda si barrica all' arrivo della Finanza

Da pordenonetoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’arrivo della Guardia di Finanza, alcuni sospetti si sono barricati dentro un capannone a Spilimbergo. La perquisizione ha portato al ritrovamento di una delle più grandi fabbriche clandestine di sigarette mai scoperte nel paese. Durante l’intervento, i responsabili hanno cercato di distruggere le prove, ma l’operazione ha comunque portato al sequestro di ingenti quantitativi di sigarette false. Nessuno è stato ancora identificato o arrestato.

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Si sono barricati all’interno del capannone all’arrivo della Guardia di Finanza, nel tentativo di guadagnare tempo e distruggere ogni traccia, ma il blitz ha comunque portato alla scoperta di una delle più grandi fabbriche clandestine di sigarette mai individuate in Italia. L’operazione è stata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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Scoperta a Spilimbergo la più grande fabbrica clandestina di sigarette d'Italia

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