Spider-Noir Nicolas Cage in un’affascinante e irresistibile serie cinecomic – Recensione

Nicolas Cage interpreta Spider-Man Noir in una serie cinecomic che riprende le atmosfere del personaggio nato nel 2009 come parte di Marvel Noir. Questa linea editoriale ambienta i personaggi della Casa delle Idee nell’America della Grande Depressione, adottando uno stile duro e realistico tipico del genere hardboiled. La serie presenta una versione alternativa di Spider-Man, inserita in un contesto storico e stilistico differente rispetto alle storie tradizionali.

Spider-Man Noir nasce nel 2009 come parte del filone Marvel Noir, una linea editoriale che ambientava versioni alternative dei personaggi della Casa delle Idee nell’America della Grande Depressione, con tutta la durezza ideologica e stilistica che il genere hardboiled comporta(va). Il personaggio è entrato poi nell’immaginario pop di massa grazie alla sua comparsata nel celebrato franchise animato di Spider-Man: Un nuovo universo, dove era doppiato da Nicolas Cage con un perfetto senso dell’umorismo. Che da lì potesse nascere una serie di otto episodi con un budget da produzione di prima grandezza forse in pochi se lo sarebbero aspettati, ancor meno che nel ruolo del protagonista vi comparisse Cage stesso in carne e ossa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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