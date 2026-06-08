spazi condivisi mostra di virgina ryan a casermarcheologica

Arezzo, 8 giugno 2026 – Sabato 20 giugno 2026, alle ore 18.00, CasermArcheologica i naugura Spazi Condivisi. Arte, comunità, migrazioni e memorie in movimento, mostra personale di Virginia Ryan, artista visiva, nata in Australia e da molti anni attiva tra Italia, Africa Occidentale, Europa, Brasile, India e altri territori. Da oltre quarant’anni Virginia Ryan sviluppa una pratica interdisciplinare che unisce disegno, pittura, fotografia, installazione, tessile, oggetti trovati e progetti collaborativi. La sua ricerca nasce dall’incontro con luoghi e comunità attraversati da trasformazioni sociali, migrazioni, conflitti, fragilità e processi di ricostruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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