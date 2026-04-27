Spazi e servizi finalmente condivisi | il nuovo progetto di Ambito 9 e Asst Garda

È stato annunciato il lancio di un nuovo progetto di collaborazione tra l’Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale e l’Asst Garda, che prevede la creazione di spazi e servizi condivisi. La Casa di Comunità di Leno, gestita dall’Asst, sarà al centro di questa iniziativa, coinvolgendo un'area che comprende venti Comuni. L’obiettivo è migliorare l’integrazione tra i servizi sociosanitari presenti sul territorio.

La Casa di Comunità di Leno, gestita da Asst Garda, sarà il cuore pulsante del nuovo progetto di integrazione sociosanitaria, unico in provincia, che coinvolgerà la stessa Asst e l'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale, il distretto d'intervento sociale e sanitario che interessa 20 Comuni da Bagnolo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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