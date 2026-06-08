Investendo 20 milioni di euro nei pattugliamenti di frontiera, si potrebbe ridurre significativamente il costo dell’accoglienza. La proposta mira a contenere le spese legate alla gestione dei richiedenti asilo e dei migranti, puntando su controlli più efficaci lungo i confini. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici su quanto esattamente si possa risparmiare con questo investimento. La discussione riguarda principalmente il rapporto tra spese di sicurezza e costi di accoglienza.

Quanto risparmierebbe davvero il territorio investendo nei pattugliamenti di frontiera?. Come influisce la sospensione di Schengen sul numero degli arrivi?. Perché la gestione dei minori non accompagnati incide sui bilanci locali?. Quali rischi comporta l'assenza di controlli fisici ai valichi di confine?.? In Breve Udine ha speso 18,5 milioni di euro per l'accoglienza nell'ultimo anno.. 11 milioni di euro destinati alle strutture Cavarzerani gestite da Officine sociali.. 7,5 milioni di euro impiegati per la cura dei minori non accompagnati.. Trieste ha superato gli otto milioni di euro di spesa per l'accoglienza nel 2024.. Oltre 20 milioni di euro per il presidio dei confini: la difesa di Spagnolo tra risparmio e sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagnolo: i 20 milioni per i confini ridurrebbero i costi di accoglienza

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