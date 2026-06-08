Sospetto caso di Dengue a Monza | via all' intervento di disinfestazione straordinario

Notizia in breve

A Monza è stato avviato un intervento di disinfestazione straordinario dopo che è stato segnalato un caso sospetto di Dengue. Le autorità hanno deciso di intervenire per contenere eventuali rischi di diffusione. L'intervento è stato avviato immediatamente in alcune zone della città. Non sono stati forniti dettagli sulle aree coinvolte né sulla diagnosi definitiva del caso.