Sospetto caso di Dengue a Monza | via all' intervento di disinfestazione straordinario
A Monza è stato avviato un intervento di disinfestazione straordinario dopo che è stato segnalato un caso sospetto di Dengue. Le autorità hanno deciso di intervenire per contenere eventuali rischi di diffusione. L'intervento è stato avviato immediatamente in alcune zone della città. Non sono stati forniti dettagli sulle aree coinvolte né sulla diagnosi definitiva del caso.
Intervento di disinfestazione straordinario a Monza dopo una segnalazione di un caso sospetto di Dengue. È in programma da domani martedì 9 giugno fino a giovedì 11 nelle aree limitrofe a via Montorfano e per un raggio di 100 metri. L’intervento è stato disposto dal Comune tramite ordinanza su. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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