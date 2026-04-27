Michele Sodano presenta la sua lista ma anche un comitato tecnico-scientifico | Eccellenze per rilanciare Agrigento

Durante la presentazione della sua lista al Consiglio comunale, il candidato ha annunciato la creazione di un comitato tecnico-scientifico composto da figure di rilievo. L’obiettivo dichiarato è affiancare la futura amministrazione e favorire un cambiamento nel territorio. La lista si chiama Controcorrente e mira a proporre nuove strategie per lo sviluppo locale. La presentazione si è svolta con la partecipazione di sostenitori e candidati, sottolineando l’attenzione alle competenze specialistiche.

Un comitato tecnico-scientifico per affiancare la futura amministrazione e provare a cambiare passo. È questa la novità lanciata da Michele Sodano proprio durante la presentazione della sua lista di candidati, quella di Controcorrente, al Consiglio comunale. Un elenco di nomi non ancora.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Michele Sodano presenta la sua candidatura a sindaco: "Con questo entusiasmo possiamo farcela" Programma online e niente carta, la strategia di Michele Sodano: “Agrigento cambia da qui”Il programma elettorale di Michele Sodano sindaco e della coalizione composta da Controcorrente, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito democratico,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Michele Sodano presenta le liste, boom di firme per Controcorrente: 350 in tre ore; Michele Sodano: Accolgo con attenzione l’appello della Caritas Diocesana e della Fondazione Mondoaltro; Candidatura Michele Sodano: esplode la polemica nel M5S; Campo largo compatto su Michele Sodano, i progressisti si ritrovano: Agrigento è pronta a cambiare. Michele Sodano presenta la sua lista ma anche un comitato tecnico-scientifico: Eccellenze per rilanciare AgrigentoIl candidato sindaco del Campo Largo annuncia una squadra supplementare, che lavorerà a titolo gratuito, di professionisti e accademici a supporto della potenziale Giunta: Serve una svolta dopo ann ... agrigentonotizie.it Elezioni, ecco la lista di Controcorrente dei candidati al Consiglio comunale a sostegno di Michele SodanoNel modulo sottoscritto al secondo piano di Palazzo dei Giganti è stato inserito anche il sostegno di Pd e Italia Viva. Ma saranno i responsabili dei partiti, nelle prossime ore, a presentare ognuno p ... agrigentonotizie.it Michele Sodano. . A San Leone tornerà la bellezza: piano del traffico, pulizia, sicurezza e valorizzazione di una costa che tutto il mondo ci invidia. Un modello di sinergia tra amministrazione, cittadini e imprese che può fare davvero la differenza. #michelesoda - facebook.com facebook