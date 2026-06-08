Soledarte musical presenta Performing Arts

Notizia in breve

Sabato 14 giugno 2026 alle 21, si terrà al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo “Performing Arts” organizzato da Soledarte Musical. La rappresentazione coinvolgerà vari artisti e sarà parte della stagione teatrale della città. L’evento è promosso dall’associazione culturale e si svolgerà in un teatro con capienza limitata. I biglietti sono disponibili presso i rivenditori autorizzati e online.