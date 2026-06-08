Soledarte musical presenta Performing Arts

Da veronasera.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 14 giugno 2026 alle 21, si terrà al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo “Performing Arts” organizzato da Soledarte Musical. La rappresentazione coinvolgerà vari artisti e sarà parte della stagione teatrale della città. L’evento è promosso dall’associazione culturale e si svolgerà in un teatro con capienza limitata. I biglietti sono disponibili presso i rivenditori autorizzati e online.

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SOLEDARTE MUSICAL presenta “PERFORMING ARTS”. Sabato 14 giugno 2026 – ore 21. Teatro Camploy – Verona. La scuola Soledarte Musical, diretta da Francesco Paoletto, porta in scena al Teatro Camploy il nuovo spettacolo originale “PERFORMING ARTS”, un musical ambientato nel mondo della celebre High. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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