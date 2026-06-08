Soledarte musical presenta Performing Arts
Sabato 14 giugno 2026 alle 21, si terrà al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo “Performing Arts” organizzato da Soledarte Musical. La rappresentazione coinvolgerà vari artisti e sarà parte della stagione teatrale della città. L’evento è promosso dall’associazione culturale e si svolgerà in un teatro con capienza limitata. I biglietti sono disponibili presso i rivenditori autorizzati e online.
SOLEDARTE MUSICAL presenta “PERFORMING ARTS”. Sabato 14 giugno 2026 – ore 21. Teatro Camploy – Verona. La scuola Soledarte Musical, diretta da Francesco Paoletto, porta in scena al Teatro Camploy il nuovo spettacolo originale “PERFORMING ARTS”, un musical ambientato nel mondo della celebre High. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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