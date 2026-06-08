Lunedì 8 giugno, il tennista numero uno del mondo è stato portato all’ospedale San Raffaele di Milano. Dopo alcuni giorni di relax in Sardegna, è stato ricoverato per sottoporsi a una serie di esami clinici. La visita è avvenuta in mattinata e le procedure sono state programmate. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o sui motivi specifici del ricovero.

Jannik Sinner è arrivato lunedì 8 giugno in tarda mattinata all’ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista numero 1 del mondo, dopo qualche giorno di relax in Sardegna, è stato ricoverato per sottoporsi a una serie di esami clinici programmati. Sinner effettuerà gli accertamenti necessari a seguito del malore che lo aveva colpito durante il Roland Garros, nel corso della sfida contro J uan Manuel Cerúndolo. L’attenzione degli specialisti è dunque concentrata sulle verifiche mediche, mentre il campione azzurro continua a seguire un programma studiato nei dettagli. Per Sinner, la priorità resta quella di recuperare nel migliore dei modi e presentarsi nelle condizioni ottimali ai prossimi appuntamenti del circuito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Sinner ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano: accertamenti per chiarire il giallo del Roland Garros

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