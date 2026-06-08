Sinner in ospedale ecco tutta la verità | perchè

Jannik Sinner è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per eseguire accertamenti programmati. La visita, prevista in una fase di recupero e pianificazione, si è trasformata in una necessità medica. La sua presenza in ospedale non è legata a un'emergenza improvvisa, ma a controlli di routine. Non sono stati forniti dettagli su eventuali diagnosi o trattamenti successivi.

Quella che doveva essere una fase di recupero e programmazione, per Jannik Sinner si è trasformata in una tappa inevitabile: l’arrivo all’ ospedale San Raffaele di Milano per effettuare una serie di accertamenti programmati. Il numero uno del ranking mondiale, secondo quanto riportato, ha rispettato il percorso di controlli medici predisposto dopo il malore accusato nei giorni del Roland Garros. Si tratta di verifiche già messe in calendario dallo staff, considerate un passaggio rilevante per inquadrare con precisione le condizioni dell’atleta dopo l’episodio che lo aveva costretto a gestire una giornata complicata. L’obiettivo degli specialisti è valutare lo stato generale di salute e scongiurare eventuali conseguenze legate al recente malessere fisico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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