Il debutto del Serale di Amici 25 si è trasformato in un amaro déjà vu per Michele Ballo. Il cantante, eliminato insieme a Opi e al ballerino Antonio, ha dovuto abbandonare il sogno della vittoria non per mancanza di talento, ma per un incrocio fatale di strategie che ha scatenato una bufera in studio. La tensione è esplosa quando la squadra guidata da Rudy Zerbi, dopo una doppia vittoria schiacciante, ha deciso di mandare al ballottaggio l’intero blocco dei favoriti della squadra avversaria: Lorenzo, Michele e Angie. Una mossa che Lorella Cuccarini non ha esitato a definire una “porcata”, accusando il collega di voler eliminare i profili pop più forti per spianare la strada ai propri protetti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Amici 25, eliminazione shock di Michele: “Perché l’hanno fatto fuori”. Tutta la verità

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