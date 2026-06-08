A metà stagione, i dati mostrano che un tennista italiano ha ottenuto il miglior risultato tra i giocatori del circuito ATP. La sua risposta ai colpi avversari si distingue, mentre solo un altro atleta ha fatto meglio di lui con il servizio. Durante uno dei match, si sono verificati alcuni punti di pressione, sorprendendo gli spettatori. Con la fine del Roland Garros, si chiude questa fase della stagione tennistica.

Con la conclusione del Roland Garros va in archivio di fatto la prima metà della stagione tennistica 2026, che ha visto un dominio assoluto del n.1 al mondo Jannik Sinner nei Masters 1000 mentre i due Slam in palio sono andati allo spagnolo Carlos Alcaraz in Australia e al tedesco Alexander Zverev sulla terra rossa di Parigi (senza dover affrontare neanche un top10). In attesa di immergerci nei vari tornei di preparazione sull’erba verso Wimbledon, facciamo una panoramica della situazione legata alle statistiche principali registrate dall’ATP per misurare il rendimento dei vari atleti del circuito maggiore. Il punto di riferimento è ovviamente Sinner, che dimostra ogni volta che scende in campo di possedere il pacchetto completo senza veri punti deboli e con un livello ormai altissimo in quasi tutte le componenti del gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sinner il migliore in risposta del circuito ATP, solo Opelka meglio al servizio. Sorpresa nei pressure points…

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