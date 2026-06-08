Se nei capoluoghi italiani finisce tre a tre, in Campania il Pd ed il centrosinistra esultano per i ballottaggi. Con il centrodestra che pianta la bandierina solo a Cava de’ Tirreni e Angri, nel salernitano. Una cosa invece è certa: in tutti i dieci comuni campani si conferma netto il distacco tra l'affluenza registrata al primo turno e quella del secondo. «Siamo soddisfatti dei ballottaggi, oltretutto ho fatto il possibile, tempo permettendo, per fare campagna elettorale in alcuni comuni. Oggi - commenta il governatore Roberto Fico - ci sono dei sindaci e delle sindache elette che sono molto bravi e molto brave, questo è importante. La qualità della classe dirigente è la grande sfida anche di programmazione per la vittoria alle elezioni nazionali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sindaci, ok al campo largo. Il centrodestra in Campania resta aggrappato ai civici

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A Cardito con il candidato sindaco del Campo Largo Aldo Grimaldi e con il primo cittadino Cirillo

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