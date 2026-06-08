Sindaci ok al campo largo Il centrodestra in Campania resta aggrappato ai civici
I sindaci di centrosinistra hanno ottenuto risultati positivi nei primi turni delle amministrative in Campania, qualificandosi per il ballottaggio. Il centrodestra, invece, si mantiene forte nel sostegno ai candidati civici, che continuano a rappresentare una presenza significativa. Nei capoluoghi italiani, i risultati sono equamente distribuiti, con un pareggio tra le coalizioni. La situazione attuale vede il centrosinistra soddisfatto per le performance ottenute, mentre il centrodestra mantiene le sue alleanze civiche.
Se nei capoluoghi italiani finisce tre a tre, in Campania il Pd ed il centrosinistra esultano per i ballottaggi. Con il centrodestra che pianta la bandierina solo a Cava de’ Tirreni e Angri, nel salernitano. Una cosa invece è certa: in tutti i dieci comuni campani si conferma netto il distacco tra l'affluenza registrata al primo turno e quella del secondo. «Siamo soddisfatti dei ballottaggi, oltretutto ho fatto il possibile, tempo permettendo, per fare campagna elettorale in alcuni comuni. Oggi - commenta il governatore Roberto Fico - ci sono dei sindaci e delle sindache elette che sono molto bravi e molto brave, questo è importante. La qualità della classe dirigente è la grande sfida anche di programmazione per la vittoria alle elezioni nazionali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
A Cardito con il candidato sindaco del Campo Largo Aldo Grimaldi e con il primo cittadino Cirillo
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