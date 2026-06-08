Simone Biles è stata ricoverata d’urgenza e ha condiviso su Instagram una foto del polso con braccialetti ospedalieri. La campionessa olimpica ha scritto che rischiare di morire non era nei suoi piani e ha definito l’esperienza come la più spaventosa della sua vita. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del ricovero o sulle condizioni di salute attuali.

Simone Biles ha rischiato di morire dopo essere stata ricoverata d’urgenza. Lo ha reso noto la stessa campionessa olimpica dopo aver condiviso su Instagram una foto del polso con diversi braccialetti ospedalieri. “Rischiare di morire non era nei miei piani per questa settimana” ha raccontato l’atleta definendola “una delle esperienze più spaventose, se non la più spaventosa in assoluto”. Biles non ha fornito ulteriori dettagli su che cosa le è accaduto: “Di solito non condivido cose del genere perché tengo alla mia privacy”. La campionessa ha rivelato: “Sono rimasta a letto a riposare questa settimana”. “Un ringraziamento speciale a tutti coloro che mi hanno scritto, si sono informati sulle mie condizioni, mi hanno fatto visita e mi hanno mandato dei fiori” ha poi concluso Simone Biles, che ha promesso di raccontare tutto in futuro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Simone Biles ricoverata d’urgenza: “Rischiare di morire non era nei miei piani. È stata l’esperienza più spaventosa della mia vita”

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SIMONE BILES ricoverata: Ho rischiato di MORIRE

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