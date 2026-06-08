Una coppia nota nel cinema italiano si è sposata, confermando ufficialmente il matrimonio. Nei mesi scorsi, un messaggio su WhatsApp ha iniziato a circolare, suscitando interesse tra amici, colleghi e personaggi dello spettacolo. La notizia è stata poi confermata pubblicamente, senza ulteriori dettagli su cerimonia o data. La coppia ha scelto di mantenere riservate le informazioni sulla celebrazione.

Nei mesi scorsi un insolito messaggio ha iniziato a circolare su WhatsApp, attirando la curiosità di amici, colleghi e volti noti del mondo dello spettacolo. Non si trattava dell’annuncio tradizionale di una cerimonia, ma di una vera e propria locandina cinematografica. Il titolo scelto, “Non Ci Resta Che il Matrimonio”, sembrava quello di una commedia romantica pronta a debuttare sul grande schermo, ma dietro quell’idea originale si nascondeva qualcosa di molto più personale. L’invito, costruito come il manifesto di un film, anticipava un evento speciale che si sarebbe svolto nelle campagne romane, in una suggestiva villa immersa nel verde.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Sì, per tutta la vita. La coppia del cinema italiano si è sposata, nozze da sogno e ospiti vip

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