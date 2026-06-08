Sequel Wedding cos’è e come organizzarne uno

Un sequel wedding è una seconda cerimonia di matrimonio organizzata in un momento e in una location diversi rispetto al primo. Questa tendenza permette agli sposi di celebrare il matrimonio in un’altra data e luogo, spesso per motivi pratici o personali. La seconda cerimonia può svolgersi anche a distanza di settimane o mesi dalla prima, mantenendo comunque il significato di unione tra i partner.

L’ultima tendenza in fatto di matrimoni? Organizzare un sequel wedding, ovvero una seconda cerimonia in un momento e in una location alternativa rispetto a quella del rito principale. L’inizio di un nuovo capitolo della propria vita va infatti festeggiato in base alle proprie esigenze e necessità, e spetta agli sposi stabilire quante volte e con quante persone brindare per il proprio fatidico sì. In un mondo in cui si tende a personalizzare tutto, perché non pensare quindi ad un sequel wedding per i più cari? Che cos’è un sequel wedding. Un sequel wedding coincide con l’organizzazione di due ricevimenti nuziali. Si tratta di una situazione... 🔗 Leggi su Dilei.it

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