Matrimonio di venerdì come e perché organizzarne uno

Da dilei.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando sono chiamati ad organizzare il proprio matrimonio, moltissimi sposi italiani continuano a puntare sul sabato. Eppure, complici i costi elevati delle nozze nel week-end ed una maggior apertura verso alternative poco tradizionali, sempre più coppie valutano la possibilità di scambiare il fatidico “sì” di venerdì. Lo scenario è infatti drasticamente cambiato dopo il COVID: le politiche in fatto di lavoro sono diventate più flessibili, e anche di venerdì gli ospiti potrebbero riuscire a prender parte ad un evento senza particolari problemi. Con numerosi vantaggi per gli sposi. Cosa sapere sui matrimoni di venerdì. Un antico proverbio suggerisce di evitare i giorni di martedì e venerdì per nozze, viaggi o l’inizio di nuove attività, poiché ritenuti infausti. 🔗 Leggi su Dilei.it

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