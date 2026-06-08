Segni Una poesia per Sant’Antonioentro Martedì 9 Giugno alle ore 18-19 Nonni e bambini insieme per una poesia che unisce le generazioni Iniziativa della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli

Da cronachecittadine.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’evento si terrà martedì 9 giugno tra le 18 e le 19 nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli. La iniziativa coinvolge nonni e bambini che si riuniscono per leggere e condividere una poesia dedicata a Sant’Antonio. L’obiettivo è creare un momento di scambio tra diverse fasce di età attraverso la lettura e la partecipazione collettiva. L’evento si svolge nell’ambito delle attività promosse dalla parrocchia per favorire l’incontro tra generazioni.

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© Cronachecittadine.it - Segni. “Una poesia per Sant’Antonio”entro Martedì 9 Giugno alle ore 18-19. Nonni e bambini insieme per una poesia che unisce le generazioni. Iniziativa della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli
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