Se vi mancano le commedie romantiche anni 2000 guardate Office Romance su Netflix

Da today.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ricordate le vecchie commedie romantiche anni 2000? Semplici, sdolcinate, prevedibili ma allo stesso tempo irresistibili? Bene, il nuovo film Netflix con “Office Romance”, disponibile dal 5 giugno, vi riporterà esattamente a queste atmosfere sognanti. E, diciamocelo, questi film sono una vera. 🔗 Leggi su Today.it

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