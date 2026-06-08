Se vi mancano le commedie romantiche anni 2000 guardate Office Romance su Netflix
Ricordate le vecchie commedie romantiche anni 2000? Semplici, sdolcinate, prevedibili ma allo stesso tempo irresistibili? Bene, il nuovo film Netflix con “Office Romance”, disponibile dal 5 giugno, vi riporterà esattamente a queste atmosfere sognanti. E, diciamocelo, questi film sono una vera. 🔗 Leggi su Today.it
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